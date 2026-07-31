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Curiosity обнаружил огромные поля марсианских пород с многоугольными узорами

Curiosity обнаружил огромные поля марсианских пород с многоугольными узорами

Curiosity запечатлел огромные поля марсианских пород с многоугольными узорами / ©  NASA / JPL-Caltech / MSSS В конце июня, на 4930-й и 4931-й марсианские дни (солы) своей миссии, Curiosity выполнил съемку круговой 360-градусной панорамы, на которой сеть полигональных трещин простирается буквально настолько далеко, насколько хватает взгляда марсохода.

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