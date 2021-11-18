Как Госдума обсуждала QR-коды? Юрий Пронько узнал о закулисье

Sergey Bezgodov / shutterstock Для многих в России решение Совета Госдумы о переносе рассмотрения резонансных законопроектов о QR-кодах на декабрь, на мой взгляд, стало приятной неожиданностью.
Популярные статьи
- «Культура» с задним приводом: «Идеальный муж» Хабенского стал логическим продолжением украинского фильма про педерастов «Мой юный принц»
- Зелёная контра: Статью УК РФ № 281 (Диверсия) никто не отменял, «иные действия» — это очень опасно
- СДАЮТ НАЗАД ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ: ВАРВАРСКУЮ РАСПРАВУ ПОД НИЖНИМ ПЫТАЮТСЯ ЗАМЯТЬ
Свежие комментарии