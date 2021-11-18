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Как Госдума обсуждала QR-коды? Юрий Пронько узнал о закулисье

Как Госдума обсуждала QR-коды? Юрий Пронько узнал о закулисье

Sergey Bezgodov / shutterstock Для многих в России решение Совета Госдумы о переносе рассмотрения резонансных законопроектов о QR-кодах на декабрь, на мой взгляд, стало приятной неожиданностью.

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