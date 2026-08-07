МГУ: Количество заявлений на бюджет выросло на 46% в этом году

Московский государственный университет сообщил о значительном увеличении числа поданных заявлений на бюджетные места: в этом году их 91 431 от 22 466 человек, что на 46% больше, чем в прошлом году, когда было подано 62 454 заявления от 18 292 абитуриентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии