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Царьград

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МГУ: Количество заявлений на бюджет выросло на 46% в этом году

МГУ: Количество заявлений на бюджет выросло на 46% в этом году

Московский государственный университет сообщил о значительном увеличении числа поданных заявлений на бюджетные места: в этом году их 91 431 от 22 466 человек, что на 46% больше, чем в прошлом году, когда было подано 62 454 заявления от 18 292 абитуриентов.

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