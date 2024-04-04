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Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк «Москино»

Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк «Москино»

В планах режиссера снять здесь свой будущий фильм.Самую большую в мире площадку для съемок натурных фильмов в Новой Москве «Москино» посетил Сербский режиссер Эмир Кустурица, который сказал, что здесь можно снять серьезное кино.

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