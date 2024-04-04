Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк «Москино»

В планах режиссера снять здесь свой будущий фильм.Самую большую в мире площадку для съемок натурных фильмов в Новой Москве «Москино» посетил Сербский режиссер Эмир Кустурица, который сказал, что здесь можно снять серьезное кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии