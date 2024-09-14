Лидер «Коррозии металла» Троицкий сжег чучела Шамана и Пугачевой

Бывший кандидат в мэры Москвы, Новосибирска и Химок, лидер группы «Коррозия металла» Сергей (Паук) Троицкий сжег чучела заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) и народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
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