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    Очень жаль. Неплохой актёр был. Помянем...Майкл Дуглас возм...
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    Это же какая наглость "передавать" оружие,как это "мило",мол убивайте друг друга,а мы ещё снарядов привезем,мы в Лонд...DM: Медведев возм...
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    Хватит с тупыми англичанами церемонится.Были и есть империалисты.Вот какое им дело до нашей Украины? Никакого!DM: Медведев возм...

Лидер «Коррозии металла» Троицкий сжег чучела Шамана и Пугачевой

Лидер «Коррозии металла» Троицкий сжег чучела Шамана и Пугачевой

Бывший кандидат в мэры Москвы, Новосибирска и Химок, лидер группы «Коррозия металла» Сергей (Паук) Троицкий сжег чучела заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) и народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

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