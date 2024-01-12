США не будут поставлять киевскому режиму истребители F-35 пятого поколения из-за их высокой стоимости, а также из опасений, что самолёты будут сбиты Армией России и изучены российскими военными специалистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии