Русская весна
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Русская весна

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Украина не получит от США истребители F-35 — названа причина

Украина не получит от США истребители F-35 — названа причина

США не будут поставлять киевскому режиму истребители F-35 пятого поколения из-за их высокой стоимости, а также из опасений, что самолёты будут сбиты Армией России и изучены российскими военными специалистами.

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