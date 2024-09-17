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Несекретные материалы

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Запад нашел источник дешевого топлива из российской нефти

Запад нашел источник дешевого топлива из российской нефти

За первую половину 2024 года недружественные РФ государства на $2 миллиарда закупили топливо, произведенное из российской нефти.

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