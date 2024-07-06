Рожин: Боец ВСУ Торишний попал в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев

Военный эксперт Борис Рожин проинформировал о том, что пленить военнослужащего Вооружённых сил Украины Алексея Торишнего удалось пленить из-за того, что личный состав его подразделения решил сбежать с места несения службы и отправиться к проституткам.
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