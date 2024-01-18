Какой сегодня отмечают праздник, 19 января 2024 года: День религии, День зимних видов спорта и Турицы отмечают в России и мире Ирина ЛысенкоКаждый год 19 января приносит с собой не только разнообразие праздников, но и богатое наследие и традиции, которые делают этот день уникальным.
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