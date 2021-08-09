Депутат Госдумы от КПРФ призвал к увеличению рабочей недели

Любопытно, однакоПолитикаДепутат Госдумы от КПРФ призвал к увеличению рабочей недели В стране царит разруха, и для восстановления российской экономики следует увеличить рабочую неделю.Вернуться к статье3520НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЕфимкинЭтот баран что - то курит!Андрей КалугинМне всегда кажется, что коммуняки живут на другой планете! Кроме разрухи, разрухи, разрухи и встать с колен, они больше ничего не видят! Но это только как всегда - перед выборами. Потом их продолжают устраивать шикарные дачи, домики в Италии и Франции, дорогие иномарки. И всё это они покупают твёрдо стоя на ногах, а не на коленях. И голосовать в Дума - ЗА!Владимир Гуляева, вЫ? Ваши умные предложения -?Владимир EвтушенкоНичтожество, ты спутал КПРФ со своей любимой ЕР.Андрей КалугинА вы будете пахать все семь дней? Хотя на диване можно и восемь дней в неделю. А вы хоть день работали на свою проклятую и разрушенную страну? Или поэтому она для вас и разрушена?Владимир Гуляевни фото своего, не имени - а зачем что-то писать?Александр ТурчинОпять едрисня вырвала фразы из контекста!Ну что ж в борьбе за власть все способы хороши даже такие грязные!Ну дрисне в этом не привыкатьAIAlex ImenВозможно, фраза и вырвана из контекста. Но при наличии серьезной безработицы в стране предложение абсолютно бессмысленно. Да и на кого надо трудиться без выходных? Энтузиазм это не для капитализма.Андрей КалугинВ 70-80 и начале 90-х, благодаря субботникам, рабочих просто прогибали по плану, яко бы не справляясь с ним. И это было бесплатно! Но начальство получало премиальные в эти дни. И ни кто не скулил, что их обворовывают! Вот что лозунг животворящий делал: вперёд к победе коммунизма! Мы не рабы - рабы не мы? Или Слава труду?Виктор Василенков борьбе против КПРФ едрисня пойдет на любую подлянку ....Александр ПавловДля восстановление какой экономики??? Олигархической?!ННиколайНе "...к увеличению рабочей недели..." надо идти, а пора поубирать все майские, победные и рождественские каникулы, а также переносы праздничных дней, если они пришлись на праздники - это как раз половины всех предложенных суббот! Хорошо живут не те кто вечно отдыхает, а кто много работает!Андрей лауферКто тебе запрещает работать в праздники? Бери лопату или Кайло и пи....й стоить светлое будущее. Работай много во славу папы Зю.ННиколайА ещё при галстуке! А на "ты" ко мне обращаться рылом не вышел!Андрей лауферС вислоухим был... м, которое головой не думает, а в неё есть иначе не обращаюсь.Нина ПлотниковаВосемь часов рабочий день, плюс час обеденный, плюс по полтора два часа по пробкам на работу и с работы, и того получается 12 -13 часов, то есть в семь утра выехал на работу, а только в восемь вечера вернулся. До девяти ужин сделал,( это если в магазин не заходит, а то на час позже) до десяти(одиннадцати) поели , посуду помыли и спать пора детей укладывать. Где поиграть с малым, проверить уроки и пообщаться со школьником? Где вечерняя семейная прогулка или совместный просмотр фильма по ТВ с обсуждением? А на мужа время? Ничего не успевается. Жить времени не остается. Тут надо сокращать рабочее время хоть на пару часов. но никак не увеличивать. Это может быть заскок или оговорка у Арефьева, но никак не позиция КПРФ, не надо врать.ЭМИЛЬ ВАТМ" Это может быть заскок или оговорка у Арефьева, но никак не позиция КПРФ, не надо врать.", ___________________________________________________________________ , Нет, это именно позиция кэпэрэфэ, а не заскок, или оговорка, просто он поторопился, позицию нужно было высказывать, когда эти выродки придут к власти, а пока скрывать, и трепать о "бесплатной", медицине, и "бесплатном", образовании, а он понял, чтоэтого не будет, ну, тоесть, к власти эта кодла больше не придёт, вот и попёр словесный понос, что рабам не нужны выходные, я так думаюСергей ПолосовЭто ПОЗИЦИЯ КеПезю по-жизни. Если ты напряжешься вспомнить что было истории, то увидишь, что ПРИ ЛЮБОМ форс-мажоре, выход кумуняговщина находила в ужесточении эксплуатации населения.Борис КошкинЭто у него маразм начался, возраст то .....! К тому же этот человек всю жизнь продепутатствовал с раннего детства и тяжелее авторучки ничего не поднимал. Выпускник Совпартшколы, откуда ему эекономические и технические науки знать, когда кроме пиара, партийной карьеры и левых баб мысли больше ни на что не были заточены.Nnyhaчеловек ..на физической работе..может результативно работать четыре часа....а этому депутату надо установить 60 часовую неделю ...может поумнеет...Олег ВиноградовДурак,что ли? Люди на производстве и так задроченные. Лучше офисную плесень на работу выгоняйте.Aleksandr Lavrovсказочный долбо............. он хоть знает , что значит работать ???????? в подсобники его ко мне , если что , пинками и подзатыльниками покажу ...............Виктор Козодоеву него что то с головой случилось, извинился бы перед народом, еще один умник нашелсяСергей КожемякоНадо бы депутатов всех уровней независимо от партийной принадлежности поставить к станку - пусть и под угрозой дубины - и пускай они что-то полезное своими руками сделают... Например - построят жилгородок для малоимущих... И чтоб никаких гастарбайтеров!... Только депутаты!!!...Андрей лауферВ чем станки виноваты? лом и кайло, они почти не ломаются.Александр ЧастиловПоказал бы личным примером, шёл бы к станку часов на 10 или в забой к шахтёрам.ЭМИЛЬ ВАТМЗнаю выход из создавшейся ситуации, нужно чтобы вся фракция кэпэрэфе в госдуме вышла на субботник, пригласить оркестр, и пусть играют бесплатно, и под музыку кэпэрэфэвцы должны таскать надувное бревно взад - вперёд, целый день, и транслиролвать по телевизору не как они дремлют в госдуме, просыпаясь только для того, чтобы поковырять в носу, а как выполняют работу по перетаскиванию бревна, кстати, оркестр набрать тоже из коммунистов, и платить им не надо, поскольку они тоже на субботнике, явка на субботник всех коммунистов добровольная, но за неявку, от растрела, до исключения из партии, именно это решит проблемы в стране, я уверенСЕРГЕЙ ИВАНОВОчередной вброс перед выборами так же и а любой партии есть дебилыЛариса ГолубицкаяПолностью с вами согласна!!!!!!!Виктор ИвановНачалось, едросы в действии, ничего кроме фейков придумать не могут, действуют по закону курятника;столкни ближнего,обсери нижнего.Сергей Полосовбу-га-га! Мущинка демонстрирует понимание проблем России и знание способов решения этих проблем.Серж ПрологовКстати, что хочу заметить: в 17 годе нагрузка на пролетариат меньше была и тем ни менее картавосдрочь "устроила революцию". И потом, в в чем прок от 7 дневной рабочей недели? НУ ладно труженик ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ профессий... НО при совке "каждый третий был задействован в сфере интеллектуального труда". ГАРАНТИРОАВАНО: с тех пор меньше не стало. Что проку от того, что какая-нить "мадам" будет пить чай на рабочем месте ни пять, а семь дней в неделю?Борис КошкинТаки че ему не предлагать всякий бред, он что работать у станка пойдет или ему детей воспитывать в 72 года. Может лучше ограничит старым маразматикам возможность занимать кресла Депутатов?Эдуард ФилипповСморозил глупость , нужно прибыль вернуть народу и его интересам . Нещадная эксплуатация всех ресурсов страны в угоду западному миропорядку с лакейской братвой , в лице властных структур и помазанников главнейшего , должна быть демонтирована . Поскольку , любые ценности произведённые в нашей стране , служат только процветанию доморощенного Запада. Впрочем внутренние вассалы , там содержат собственно наворованное имущество , через офшорные финансовые шлюзы. Запад железной хваткой держит нашу государственную номенклатуру за причинное место , да так , что те и не рыпаются.Виталий РудзитУма нет - считай калека!!Комментировать
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