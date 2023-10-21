Оператор RT Эльдерра лишился 12 членов семьи в Газе — Симоньян

Гибелью 12 членов семьи для оператора RT Халеда Эльдерры закончились израильские обстрелы сектора Газа, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян 20 октября в Telegram-канале.
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