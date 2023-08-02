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Кайри Ирвинг отреагировал на пост, в котором утверждается, что после расставания с Леброном его карьера пошла на спад

Кайри Ирвинг отреагировал на пост, в котором утверждается, что после расставания с Леброном его карьера пошла на спад

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на пост с инфографикой от аккаунта Basketball Forever, в котором утверждается, что после расставания с Леброном Джеймсом его карьера пошла на спад.

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