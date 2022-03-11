Кевин Дюрэнт исполнил эффектный данк в матче с «Бруклином»

Кевин Дюрэнт исполнил эффектный данк в матче с «Бруклином»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт исполнил эффектный данк на первых минутах матча с «Филадельфией» (129:120).

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