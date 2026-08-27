В Иванове 1 сентября линейки не будут проходить под открытым небом

В Иванове изменится формат проведения торжественных линеек, посвященных началу учебного года. В соответствии с решением антитеррористической комиссии города от 26 августа мероприятия 1 сентября пройдут не во дворах школ, а внутри зданий — в актовых и спортивных залах.
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