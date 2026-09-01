Страна и люди
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Страна и люди

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Бить в спину России во время войны - давняя коммунистическая традиция

Бить в спину России во время войны - давняя коммунистическая традиция

Пишет  камрад.23 августа, в Южно-Сахалинске, на территории кафедрального собора Рождества Христова, был открыт памятник святому Императору-страстотерпцу Николаю II.

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Николай Кузнецов

Во блин, оказывается большевики поставили во главе армий бесталанных генералов, они же плохо снабжали армию оружием, боеприпасами и всем остальным. И они плохо подготовили армию и флот, собрали свою армию и стреляли из пулеметов и орудий  в спины солдат и матросов. Ого, вот так могущественная организация эти большевики! Я охреневаю