На улице Радищева открыли Self Edge Japanese — японский ресторан от Алексея Бурова и Павла Коккова. Там можно попробовать дикую рыбу из Японского моря

На улице Радищева открыли Self Edge Japanese — японский ресторан от Алексея Бурова и Павла Коккова. Там можно попробовать дикую рыбу из Японского моря

На улице Радищева, 34 открыли японский ресторан Self Edge Japanese, сообщили «Бумаге» представители заведения.

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