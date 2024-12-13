Более 18 тыс. немаркированных бутылок алкоголя изъяли из незаконного оборота полицейские в Якутии

Сотрудники отдела МВД России по Мирнинскому району Республики Саха (Якутия) получили оперативную информацию о возможной причастности 55-летнего местного предпринимателя к незаконному обороту безакцизной алкогольной продукции.
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