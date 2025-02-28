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Щербаков: в Басманном районе отремонтируют жилой дом 1917 года постройки

Щербаков: в Басманном районе отремонтируют жилой дом 1917 года постройки

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Большой Златоустинский переулок, дом 3А, строение 2, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

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