Щербаков: в Басманном районе отремонтируют жилой дом 1917 года постройки

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Большой Златоустинский переулок, дом 3А, строение 2, сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.