Коммерческомого директора Собчак приговорили 7,5 года колонии

Коммерческого директора проекта Собчак Суханова приговорили к 7,5 года колонии Суд приговорил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха».
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