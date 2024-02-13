Коммерческомого директора Собчак приговорили 7,5 года колонии

Страна и люди

Коммерческого директора проекта Собчак Суханова приговорили к 7,5 года колонии Суд приговорил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха».