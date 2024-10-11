На видео, предположительно, российский военнослужащий на мотоцикле забрасывает 30 кг взрывчатки на блиндаж ВСУ в ходе одного из штурмов.
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На видео, предположительно, российский военнослужащий на мотоцикле забрасывает 30 кг взрывчатки на блиндаж ВСУ в ходе одного из штурмов.
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