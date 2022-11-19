Результаты Гран-при по фигурному катанию в Японии 19 ноября 2022

С 18 по 20 ноября в японском Саппоро пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Результаты второго дня на NHK Trophy 19 ноября 06:05 — пары, произвольная программа Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 137,91 Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 122,87 Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 113,34 Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 106,65 Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 105,28 Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 101,38 Итоговое положение у пар Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 216,16 Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 187,49 Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 175,65 Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 164,23 Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 162,01 Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 155,84 07:50 — женщины, произвольная программа Каори Сакамото (Япония) – 133,80 Ким Йе Лим (Южная Корея) – 132,27 Ринка Ватанабе (Япония) – 129,71 Рион Сумийоши (Япония) – 125,11 Одри Шин (США) – 123,13 Нина Петрыкина (Эстония) – 121,48 Чи Со Ен (Южная Корея) – 121,22 Эмбер Гленн (США) – 117,32 Ольга Микутина (Австрия) – 116,41 Ви Со Ен (Южная Корея) – 115,68 Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 113,81 Старр Эндрюс (США) – 109,93 Итоговое положение у женщин Ким Йе Лим (Южная Корея) – 204,49 Каори Сакамото (Япония) – 201,87 Рион Сумийоши (Япония) – 193,12 Одри Шин (США) – 189,00 Ринка Ватанабе (Япония) – 188,07 Чи Со Ен (Южная Корея) – 184,14 Нина Петрыкина (Эстония) – 180,29 Ви Со Ен (Южная Корея) – 176,74 Старр Эндрюс (США) – 174,06 Ольга Микутина (Австрия) – 173,36 Эмбер Гленн (США) – 169,36 Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 162,37 10:50 — танцы на льду, произвольный танец Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 124,75 Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 124,13 Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 114,75 Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 114,10 Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 111,79 Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 103,79 Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 103,68 Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 101,98 Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 97,65 Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 83,07 Итоговое положение у танцевальных пар Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 210,41 Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 209,13 Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 191,10 Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 189,98 Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 184,63 Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 178,78 Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 174,11 Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 168,45 Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 164,30 Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 148,01 13:30 — мужчины, произвольная программа Время начала соревнований — московское.