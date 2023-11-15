Экс-игрок "Зенита" Аршавин критично оценил стратегию "Спартака" в развитии

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин, который в настоящее время работает в руководстве петербургского клуба, на YouTube-канале "Это футбол, брат!" поделился размышлениями о московским "Спартаке" и высказался о системе, которой пытаются следовать руководители красно-белых.
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