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Очередная годовщина 9/11 вывела на первый план раскол США

Очередная годовщина 9/11 вывела на первый план раскол США

Трамп активно пытался использовать траурные мероприятия для агитации против демократов. Последних уличали в несерьезном отношении к терактам – мэр Нью-Йорка вовсю смеялся на фоне плачущих родственников погибших.

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