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Аттракцион от Кожемяко: семья губернатора застроит парк

Аттракцион от Кожемяко: семья губернатора застроит парк

У обитателей Приморского края в эти дни своего рода траур: власти закрыли столь любимый и детьми, и взрослыми парк аттракционов "Фантазия", а с ним и торговые ряды, среди которых - рынок "Самоцвет", ТЦ "Русский размер", компания "Саммит-маркет".

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