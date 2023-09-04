Аттракцион от Кожемяко: семья губернатора застроит парк

У обитателей Приморского края в эти дни своего рода траур: власти закрыли столь любимый и детьми, и взрослыми парк аттракционов "Фантазия", а с ним и торговые ряды, среди которых - рынок "Самоцвет", ТЦ "Русский размер", компания "Саммит-маркет".