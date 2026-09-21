Слезы очищают нашу душу! Вот и кинотеатр «Октябрь» на один воскресный вечер стал храмом и чистилищем, где зрители ревом под песню «Пусть мама услышит» решили освободиться от скопившихся проблем.
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