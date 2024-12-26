Жди, Европа: к концу СВО Россия подойдёт с современнейшей сухопутной армией – эксперт

После завершения конфликта на Украине у России будет самая новая и современная техника в мире. Об этом в эфире видеоблога «Форпост» заявил военный аналитик Сергей Ситницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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