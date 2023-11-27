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Директор «Боруссии» об уходе Холанда и Беллингема: «Кейна подписать мы не можем – нужно развивать игроков. Лучшие обычно уходят в мировые топ-клубы, а не к прямым конкурентам»

Директор «Боруссии» об уходе Холанда и Беллингема: «Кейна подписать мы не можем – нужно развивать игроков. Лучшие обычно уходят в мировые топ-клубы, а не к прямым конкурентам»

«Это рационально обосновано, потому что наши лучшие игроки обычно переходят не к прямым конкурентам, а в клубы, входящие в мировой топ-5.

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