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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36 очков Дени Авдии обеспечили «Портленду» победу над «Денвером»

Форвард Дени Авдия провел на паркете 38 минут и набрал 36 очков (12 из 16 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 8 из 9 с линии), 8 подборов и 7 передач при 5 потерях.

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