Кто не успел разориться на ипотеке — разорится на ремонте

Никита Масленников: У компаний в ремонтном бизнесе есть уверенное будущее, спрос на их услуги будет расти Георгий Смирнов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Никита Масленников Ремонт квартир без учета стоимости материалов в первом квартале 2025 года подорожает как минимум на 10−15%, а к середине года превысит текущий уровень уже на 20−25%, считают специалисты.
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