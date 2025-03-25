Карасин заявил, что переговоры России и США продолжатся с участием ООН

Член делегации России, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжится при участии Организации Объединенных Наций (ООН) и отдельных государств.
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