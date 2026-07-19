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Роналдо о финале ЧМ: «Испания легко победит, они всегда были фаворитами наряду с Францией. Великолепный футбол в ДНК у испанцев»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита финала чемпионата мира. В финальном матче ЧМ-2026 сегодня сыграют команды Испании и Аргентины .

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