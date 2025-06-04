Switch 2 идет с защитной пленкой из коробки — почему не стоит её снимать

Согласно официальной инструкции для Европы, речь идёт не просто о заводской защите от царапин, а о специальной противоосколочной плёнке, предназначенной для предотвращения разлёта стекла при повреждении дисплея.
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