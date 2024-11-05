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Экс-тренер "Зенита" Петржела: в Чехии меня приняли за русского шпиона

Экс-тренер "Зенита" Петржела: в Чехии меня приняли за русского шпиона

Бывший тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела рассказал, что на его родине в Чехии его приняли за русского шпиона из-за того, что он подверг критике высказывания хоккейного вратаря Доминика Гашека, который выступает против того, что российские хоккеисты играют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА Новости.

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