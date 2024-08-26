Павла Дурова арестовали. Во французском аэропорту

Основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции\u000D\u000AПавел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, был арестован в аэропорту Ле-Бурже во Франции, сообщает телеканал TF1 — он прилетел из Азербайджана и был задержан в субботу вечером по прибытию.