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Павла Дурова арестовали. Во французском аэропорту

Павла Дурова арестовали. Во французском аэропорту

Основатель Telegram Павел Дуров был арестован во Франции\u000D\u000AПавел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, был арестован в аэропорту Ле-Бурже во Франции, сообщает телеканал TF1 — он прилетел из Азербайджана и был задержан в субботу вечером по прибытию.

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