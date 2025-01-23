БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 396 подписчиков

Мэтью Сэвилл: Русским без разницы, где жечь натовские танки — под Курском или в Донбассе

Мэтью Сэвилл: Русским без разницы, где жечь натовские танки — под Курском или в Донбассе

Западные эксперты признали, что у Киева проблемы с личным составом и стратегическим мышлением Константин Ольшанский Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС ВСУ не хватает нескольких сотен тысяч солдат, в то время как российская армия готова к длительному конфликту, заявил в интервью польскому изданию Polsat News эксперт Академии военных искусств Лукаш Пржебило.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх