Мэтью Сэвилл: Русским без разницы, где жечь натовские танки — под Курском или в Донбассе

Западные эксперты признали, что у Киева проблемы с личным составом и стратегическим мышлением Константин Ольшанский Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС ВСУ не хватает нескольких сотен тысяч солдат, в то время как российская армия готова к длительному конфликту, заявил в интервью польскому изданию Polsat News эксперт Академии военных искусств Лукаш Пржебило.