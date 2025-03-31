В Британии сообщили о планах Лондона купить истребители F-35

www.globallookpress.com/Olivier Rachon/Keystone Press Agency Лондон планирует купить истребители F-35 у Соединенных Штатов, несмотря на возможную деактивацию со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета The Times.
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