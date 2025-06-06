Севастопольская молодёжная политика в ТОП-10 лучших в России

По итогам 2024 года Севастополь достиг 8-го места среди субъектов Российской Федерации в рейтинге эффективности реализации молодежной политики (в категории регионов с численностью молодежи до 200 тысяч человек).
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