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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольская молодёжная политика в ТОП-10 лучших в России

Севастопольская молодёжная политика в ТОП-10 лучших в России

По итогам 2024 года Севастополь достиг 8-го места среди субъектов Российской Федерации в рейтинге эффективности реализации молодежной политики (в категории регионов с численностью молодежи до 200 тысяч человек).

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