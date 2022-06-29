В Нижней Туре нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

23 июня в дежурную часть МО МВД России «Качканарский» отдела полиции №31 поступило сообщение о том, что в Нижней Туре женщина 1943 года рождения 22 июня в утреннее время ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.