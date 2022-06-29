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В Нижней Туре нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

  23 июня в дежурную часть МО МВД России «Качканарский» отдела полиции №31 поступило сообщение о том, что в Нижней Туре женщина 1943 года рождения 22 июня в утреннее время ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

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