Бобровский — седьмой вратарь за 80 лет, пропустивший менее двух шайб в первых двух матчах Кубка Стэнли

Сергей Бобровский повторил достижение легендарных Мартина Бродера и Криса Осгуда. В ночь на 11 июня в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел второй матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз».