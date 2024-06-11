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Бобровский — седьмой вратарь за 80 лет, пропустивший менее двух шайб в первых двух матчах Кубка Стэнли

Бобровский — седьмой вратарь за 80 лет, пропустивший менее двух шайб в первых двух матчах Кубка Стэнли

Сергей Бобровский повторил достижение легендарных Мартина Бродера и Криса Осгуда. В ночь на 11 июня в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел второй матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз».

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