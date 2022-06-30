Царьград

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Донецкая Народная республика и Украина провели обмен пленными в рамках 144 на 144

Донецкая Народная республика и Украина провели обмен пленными в рамках 144 на 144

Накануне, между Донецкой Народной республикой и Украиной состоялся обмен пленными. Киевскому режиму вернули некоторых рядовых националистических батальонов, которые получили тяжелые ранения в ходе боёв — ампутация конечностей и другие осложнения.

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