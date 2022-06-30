Донецкая Народная республика и Украина провели обмен пленными в рамках 144 на 144

Накануне, между Донецкой Народной республикой и Украиной состоялся обмен пленными. Киевскому режиму вернули некоторых рядовых националистических батальонов, которые получили тяжелые ранения в ходе боёв — ампутация конечностей и другие осложнения.
Накануне, между Донецкой Народной республикой и Украиной состоялся обмен пленными. Киевскому режиму вернули некоторых рядовых националистических батальонов, которые получили тяжелые ранения в ходе боёв — ампутация конечностей и другие осложнения.
Свежие комментарии