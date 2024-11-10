Игорь Кобзев ознакомился с работой соцобъектов в Усолье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совершил рабочую поездку в Усолье-Сибирское. Главной целью визита стало ознакомление с социальными объектами города, в первую очередь – с новым физкультурно-оздоровительным комплексом, построенным в рамках госпрограммы Приангарья «Развитие физической культуры и спорта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии