Игорь Кобзев ознакомился с работой соцобъектов в Усолье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев совершил рабочую поездку в Усолье-Сибирское. Главной целью визита стало ознакомление с социальными объектами города, в первую очередь – с новым физкультурно-оздоровительным комплексом, построенным в рамках госпрограммы Приангарья «Развитие физической культуры и спорта».