Пашинян сбрил бороду, которая помогла ему прийти к власти

Впервые с момента прихода к власти в 2018 году, который произошел на волне уличных протестов, премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду, следует из опубликованного им 14 ноября в Telegram-канале видеоролика.
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