Защитник ЦСКА Егор Замула, ранее выступавший в НХЛ , рассказал о том, как ему сейчас живётся и работается в Москве.
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