В ближайшие две недели в Новосибирске ожидается облачная погода с дождём со снегом и температурой около нуля, а 17 октября порывы северо-западного ветра до 5 метров в секунду усилят ощущение холода до −5 градусов.
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