Венеция — 2024: Сиенна Миллер, Кевин Костнер, Изабель Юппер на закрытии кинофестиваля и победители конкурса

В Венеции завершился 81-й международный кинофестиваль. Церемония закрытия прошла во Дворце кино, ее посетили многие звезды, среди которых были Сиенна Миллер, Кевин Костнер, Изабель Юппер, Тейлор Расселл, Александр Скарсгард и другие.