В Выборгском районе в ночное время с 22 октября (23:59) по 23 октября (05:00) закрывается сквозное движение по Большому Сампсониевскому проспекту в створе Гренадерской улицы (от Малого Сампсониевского проспекта).
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