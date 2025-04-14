Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Галина
    Вот кто нам настоящие братья!!!Эти люди не сдали...
  • petuhova_iv Петухова
    Это настоящие герои!Эти люди не сдали...
  • Bogdan Stupin
    "...По данным экспертов, уже 90% абхазов имеют российские паспорта..." Всё чаще высвечивается основная и совсем не сл...Десятками тысяч е...

«Готовы наказать Армению»: Ильхам Алиев ждет повода для похода на Ереван

«Готовы наказать Армению»: Ильхам Алиев ждет повода для похода на Ереван

БлокнотРУ Ильхам Алиев продолжает «держать в тонусе» правительство и граждан Армении. После победоносного для Азербайджана завершения конфликта в Нагорном Карабахе он то угрожает армянам полной потерей государственности, то становится мягче.

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