Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, председатель экспертного совета по вопросам развития арктической зоны РФ при комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия представила новую арктическую стратегию Евросоюза, в которой впервые за более чем 30 лет основной упор сделала на военное строительство.
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