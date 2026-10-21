Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, председатель экспертного совета по вопросам развития арктической зоны РФ при комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия представила новую арктическую стратегию Евросоюза, в которой впервые за более чем 30 лет основной упор сделала на военное строительство.