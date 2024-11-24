Как дочь шахтера Лана Тернер стала звездой Голливуда и мечтой американских солдат

Восьмого февраля родилась одна из самых сексуальных актрис за всю историю Голливуда Лана Тернер. В детстве она жила в страшной бедности, а потом в 16 лет стала успешной актрисой, иконой Голливуда, снялась более чем в 60-ти фильмах, но и сама ее жизнь была похожа на кино.
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