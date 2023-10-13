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Импортозамещающее производство кормов для рыбной промышленности запустили в Подмосковье

Импортозамещающее производство кормов для рыбной промышленности запустили в Подмосковье

Завод по производству корма для рыбоводных хозяйств по новой технологии запустили в Дмитрове. ООО «Научно-производственный  центр кормовых технологий» будет производить высокобелковые полнорационные корма для форели и осетра.

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